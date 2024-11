Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Ensimmäinen saamelainen nuortensarja Oro jaska

Estrid Gustafsson-Fjellheim, Kátjá Rávdna Broch Einebakken ja Vegard Bjørsmo. Kuva: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Saamelaissarjan miespääosassa on Kaarasjoelta kotoisin oleva nuori norjalainen näyttelijä ja laulaja Vegard Bjørsmo.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Oro jaska

Ohjaus Ánne Mággá Wigelius ja Petter Holmsen, 2024

Yle Areena to 14.11.

Kaarasjoella Pohjois-Norjassa on 2500 asukasta. 80 prosenttia saamenkielisiä. Sieltä on kotoisin myös Oro jaskan saamelaistähti Vegard Bjørsmo, näyttelijä ja laulaja, joka on eräs kuusiosaisen sarjan käsikirjoittajist