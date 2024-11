Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Pimeä syksy ja Halloween tuovat Chuckyn kotiin

Kolmantena pyöränä. Kuva: NETFLIX

Kahdeksassa elokuvassa seikkaillut tappajanukke nyt luojansa Don Mancinin tv-sarjana, jota tehtiin kolme kautta 2021-24.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Chucky

Ohjaus Don Mancini ym., 2021

Netflix/MTV Katsomo+

Kauhistus! Chucky on K16. En suosittele sitä suurin surminkaan tarinan sankarien ikäisille, yläkoulun 14-vuotiaille. Ilkeä, julmakin sarja on täynnä pahuutta. Mikä ikävä kyllä on aika lailla kauhun määritelmä.

Kahdeksassa filmissä seikkailleen