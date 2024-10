Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Powell & Pressburger olivat väriläiskä brittirealismin keskellä

Ohjaaja Michael Powell (kesk.), vierellä puoliso, leikkaaja Thelma Schoonmaker ja Martin Scorsese (vas.). Kuva: RONAN KILLEEN/TEN THOUSAND 86

Legendaarinen tekijäkaksikko P & P toi väriä, liikettä ja ihmeitä sota-ajan brittirealismin keskelle.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Made in England: The Films of Powell and Pressburger

Ohjaus David Hinton, 2024

Cineast, SF Anytime

Martin Scorsesen juontama dokumentti Michael Powellin ja Emeric Pressburgerin tuotannosta ilmestyi tänä vuonna. Se on tuotu Suomeen, mutta nähty vain muutamassa näytöksessä valkokankaalta: Sodankylän