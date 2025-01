Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Walesilaissarjassa vanha rikos kummittelee

Walesin poliiseja ei aurinko helli. Kuva: SIMON RIDGWAY/YLE

Kilpajuoksu kuoleman kanssa on vankkaa BBC-laatua.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★

Kilpajuoksu kuoleman kanssa

Ohjaus Sion Ifan, 2024

Yle TV1 pe 17.1. klo 22.20/Areena

Vakuuttavaa poliisitutkintaa BBC:n sarjojen täyteläiseen tyyliin. Innottomaksi rutiiniksi ei Kilpajuoksu kuoleman kanssa (The One That Got Away) missään vaiheessa turru. Kuusiosainen sarja tuntuu huolella ja rakkau