Kokkola-lehti

Keskuskentällä koettiin suuria tunteita ja ikimuistoisia elämyksiä – Vuonna 1942 ottelussa kohtasivat ”Kalpeat kaunottaret” ja ”Mustat kauhut”

Paskalampi. Sillä nimellä kutsuttiin paikkaa, jonne vuonna 1935 valmistui Kokkolan keskusurheilukenttä. Kentän 90-vuotiseen historiaan mahtuu kaikenlaisia tapahtumia, ei satoja, vaan tuhansia. 2025 lokakuussa kentällä pelattiin viimeinen aikuisten sarjaottelu.

Arvo ”Kippari” Lamberg (vas), Raimo ”Tide” Sorvisto ja Hannu ”Hami” Lamberg juhlivat KPV:n maalia. Kuva: KPV:n 80-vuotishistoriikki
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aivan ensimmäinen virallinen tapahtuma Kokkolan keskuskentällä järjestettiin heinäkuussa 1935.

Viikonloppuna 6.-7. heinäkuuta SVUL:n Keski-Pohjanmaan piiri – SFI:n Österbottens distrikt järjesti uudella keskuskentällä yleisurheiluottelun. Ohjelmassa oli kilpailujen lisäksi myös musiikkia ja puheita.

V

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä