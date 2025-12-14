Kokkola-lehti
Keskuskentällä koettiin suuria tunteita ja ikimuistoisia elämyksiä – Vuonna 1942 ottelussa kohtasivat ”Kalpeat kaunottaret” ja ”Mustat kauhut”
Paskalampi. Sillä nimellä kutsuttiin paikkaa, jonne vuonna 1935 valmistui Kokkolan keskusurheilukenttä. Kentän 90-vuotiseen historiaan mahtuu kaikenlaisia tapahtumia, ei satoja, vaan tuhansia. 2025 lokakuussa kentällä pelattiin viimeinen aikuisten sarjaottelu.
Aivan ensimmäinen virallinen tapahtuma Kokkolan keskuskentällä järjestettiin heinäkuussa 1935.
Viikonloppuna 6.-7. heinäkuuta SVUL:n Keski-Pohjanmaan piiri – SFI:n Österbottens distrikt järjesti uudella keskuskentällä yleisurheiluottelun. Ohjelmassa oli kilpailujen lisäksi myös musiikkia ja puheita.
V