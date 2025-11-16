Paikallisuutiset

Kokkola ja Pietarsaari esittävät 30 kuntapaikkaa pakolaisille

Kokkola keskittyy vain kiintiöpakolaisiin ja tilapäistä suojelua saaviin, kun taas Pietarsaari varautuu myös hätätapauksiin ja oleskeluluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin.

Suomalaisviranomaisia kiintiöpakolaisia vastassa Helsinki-Vantaan lentokentällä 2020. Kuva: Jussi Nukari
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kokkola ja Pietarsaari ovat valmistelemassa ensi vuoden kuntapaikkamääriä ELY-keskukselle. Molemmat esittävät 30 paikkaa kiintiöpakolaisille, mutta linjaukset eroavat muiden ryhmien kohdalla.

Kokkolassa esitys pitää kiinni nykyisestä mallista: kaupunki tarjoaisi 20 paikkaa kiintiöpakolaisille ja 10 p

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä