Kokkola ja Pietarsaari esittävät 30 kuntapaikkaa pakolaisille
Kokkola keskittyy vain kiintiöpakolaisiin ja tilapäistä suojelua saaviin, kun taas Pietarsaari varautuu myös hätätapauksiin ja oleskeluluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin.
Kokkola ja Pietarsaari ovat valmistelemassa ensi vuoden kuntapaikkamääriä ELY-keskukselle. Molemmat esittävät 30 paikkaa kiintiöpakolaisille, mutta linjaukset eroavat muiden ryhmien kohdalla.
Kokkolassa esitys pitää kiinni nykyisestä mallista: kaupunki tarjoaisi 20 paikkaa kiintiöpakolaisille ja 10 p