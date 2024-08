Kokkola-lehti

Kokkola-lehden wanha kuva: Pitkänsillankadulla piisasi pöhinää 1960 luvulla

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Kaunis Pitkänsillankatu ihan vähän aikaa ja ihmisikä sitten. Kuva: K.H.Renlundin valokuvakokoelma

Ihan sydäntä pakahduttavaa kauneutta on valokuvassa. Siinähän on Kaarlelankadun ja Pitkänsillankadun risteyksestä napattu valokuva kohti juuri rakennettavaa KOPin taloa. Valokuva on otettu vuonna 1963.

Kuvassa vasemmalla on niin kutsuttu Nikkilän pysäkki ja taaempana Teboilin kaunis funkkishuoltoasem