Kokkola saa sittenkin joulunavauksensa ‒ City Kokkolan uusi hallitus haluaa elävöittää keskustaa

Uusi joulutapahtuma ”10 yötä jouluun” toimittaa tänä vuonna Kokkolan joulunavauksen virkaa ja on samalla City Kokkolan uuden hallituksen toiminnan lähtölaukaus.

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

Kokkolassa järjestetään viikonloppuna uusi joulutapahtuma ”10 yötä jouluun”, jonka tavoitteena on herättää kaupungin sydän eloon, kuvailee tapahtuman tuottaja Titta Tilvis.

Titta Tilvis tuottaa lauantaina 14. joulukuuta järjestettävän joulutapahtuman Kokkolaan yhdessä Ihan itse -liikkeen yrittäjän Sari Ahon kanssa.

City Kokkola ry:n hallitus: varapuheenjohtaja Sari Aho, puheenjohtaja Jonas Forsström ja hallituksen jäsenet Titta Tilvis ja Pauliina Mattila. Kuva: Jukka Lehojärvi

Tilvis ja Aho kuuluvat molemmat myös järjestätaho City Kokkola ry:n uuteen hallitukseen. Yhdistys sai uuden hallituksen syyskokouksessaan viime viikon keskiviikkona.

Lauantain joulutapahtuma toimii siis uuden hallituksen työn lähtölaukauksena.

– Uskomme, että saamme tosi kivan tapahtuman aikaiseksi, iloitsee Titta Tilvis.

Fakta City Kokkolan uusi hallitus City Kokkola ry:n uuteen hallitukseen kuuluvat tapahtumatuottaja Titta Tilvis, Ihan itse -liikkeestä tuttu yrittäjä Sari Aho, Boardvillage-liikkeestä tuttu yrittäjä Jonas Forsström ja Kahvipuusta tuttu yrittäjä Pauliina Mattila. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jonas Forsström ja varapuheenjohtajana Sari Aho. Tapahtumatuottajana tuttu Tilvis tekee töitä nykyään omalla toiminimellään. Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi Kosekilla ja myös City Kokkolan toiminnanjohtajana. City Kokkolan tavoitteena on kehittää Kokkolan keskustaa elinvoimaiseksi ja vetovoimaiseksi kaupunkikeskustaksi. Toiminta ehti olla jonkin aikaa katkolla. Nyt uutta City Kokkolan toimintatapaa on kehitelty yhdessä kokkolalaisten yrittäjien kanssa.

Uuden joulutapahtuman ohjelmassa on monenlaista jouluista tekemistä ympäri kaupunkia: esimerkiksi Purjeella kuullaan Duo Leevi & Idan livemusiikkia ja koetaan tonttudisco sekä jouluinen tietovisa, Naakkapuistossa on lasten seikkailuhetki ja Mannerheiminaukiolla järjestetään yhteinen joululaulutuokio sekä kuullaan kaupungin joulutervehdys.

Tavattavissa on luonnollisesti myös joulupukki, joka ottaa vastaan lasten lahjatoivekirjeitä.

Tapahtuman toivotaan tuovan vipinää keskustan kivijalkaliikkeihin. Se toimii tänä vuonna myös kaupunkikeskustan joulunavauksena.

– Ajatuksena on, että saadaan kaupunkiin yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, mutta myös kaupallisesta näkökulmasta ihmisiä liikkeelle ja kannattamaan kivijalkaliikkeitä keskustan alueella, Titta Tilvis kertoo.

Titta Tilvis on yksi Kokkolan uuden joulutapahtuman tuottajista. Kuva: Jukka Lehojärvi

City Kokkolan uusi hallitus on pieni, mutta täynnä intoa. Tarkoituksena on lähteä nyt kehittämään kaupunkikeskustaa uudella energialla, lupaa Tilvis.

– Olemme kaikki intohimoisia ihmisiä, joille keskustan kehittäminen on sydämen asia. Infrahan Kokkolassa on todella kohdillaan, täällä on valtavan hienot mahdollisuudet järjestää kaikenlaista. Nyt vaaditaan uskallusta kokeilla uudenlaisia juttuja.

Ensi viikolla City Kokkola kutsuu koolle ylimääräisen jäsenkokouksen, jossa käsitellään muutoksia yhdistyksen sääntöihin ja nimeen. Tarkoitus on siis uudistua läpikotaisin niin, että myös yhdistyksen nimi muuttuu.

City Kokkolan toiminta ehti olla hetken aikaa katkolla. Esimerkiksi Kokkolan kaupan ja kulttuurin yö järjestettiin kuluneena syksynä ilman City Kokkolaa.