Kokkolalainen Dimitrios Marinos löysi uusia ystäviä korttipeli Magic: the Gatheringin kautta: ”Ei ole ollut yhtään tylsää hetkeä tässäkään kaupungissa”
Maailman suosituin keräilykorttipeli elää ja voi hyvin, Kokkolassakin. Pelin harrastaja Dimitrios Marinos uskoo, että pelin kautta voi löytää ystäviä käytännössä mistä tahansa.
Missä harrastuksessa yhdistyy shakin strategisuus, loputon keräilyn palo, matematiikka, taide ja lähes rajaton taloudellisen kasvun potentiaali saumattomaksi kokonaisuudeksi? Ei tule montaa mieleen, mutta se yksi tulee: keräilykorttipelien kuninkuuslaji, Magic: the Gathering.
