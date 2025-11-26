Ihmiset

Kokkolalainen Dimitrios Marinos löysi uusia ystäviä korttipeli Magic: the Gatheringin kautta: ”Ei ole ollut yhtään tylsää hetkeä tässäkään kaupungissa”

Maailman suosituin keräilykorttipeli elää ja voi hyvin, Kokkolassakin. Pelin harrastaja Dimitrios Marinos uskoo, että pelin kautta voi löytää ystäviä käytännössä mistä tahansa.

32-vuotias kokkolalainen Dimitrios Marinos on pelannut Magic: the Gatheringia 13 vuotta. Hän on aika lailla yhtä vanha kuin peli itse. Kuva: Jukka Lehojärvi

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Missä harrastuksessa yhdistyy shakin strategisuus, loputon keräilyn palo, matematiikka, taide ja lähes rajaton taloudellisen kasvun potentiaali saumattomaksi kokonaisuudeksi? Ei tule montaa mieleen, mutta se yksi tulee: keräilykorttipelien kuninkuuslaji, Magic: the Gathering.

