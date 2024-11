Mielipiteet

Kirjoittajat arvelevat, että kuntalaisille ei ole vielä valjennut, miten tulevat säästöt todella vaikuttavat. Kuva: Kaisa Varkila

Kokkolan demareiden mielipidekirjoitus: Kohtuullinen verojen kiristäminen turvaisi lasten ja nuorten oppimisen säästökuurissakin

Tiina Isotalus, Sakari Ruisaho ja Risto Koljonen Keskipohjanmaa

Kokkolan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 11. marraskuuta päättämään kaupunginbudjetista.

Kokkolan kehitys on ollut positiivista ja palveluita on kehitetty voimakkailla investoinneilla. Kasvua on näkyvissä, mutta investoinnit kantavat hedelmää vasta vuosien päästä.

Kuntatalouden heikko tilanne