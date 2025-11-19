Paikallisuutiset
Kokkolan kaupunginteatterin Saiturin joulu tuo valoa pimeään
Saiturin joulu on paitsi joulun syvimmän sanoman, keskinäisen välittämisen juhlaa, myös kirjailija Charles Dickensin nykypäivääkin koskettava yhteiskunnallinen manifesti 1800-luvun Englannista.
★★★★
Saiturin joulu. Charles Dickensin klassikosta dramatisoinut ja ohjannut Marika Vapaavuori. Rooleissa Tuomo Kemppainen, Niko Karjalainen, Juuso Nykänen, Akseli Kouki, Maiju-Riina Huttunen, Jose Viitala, Outi Kärpänen, Valtti Pellinen/Heimo Hämäläinen, Martta Kemppainen/Oona Rimpioja, Ida Ersta/Ki