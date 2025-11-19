Paikallisuutiset

Kokkolan kaupunginteatterin Saiturin joulu tuo valoa pimeään

Teatterin ison näyttämön hilpeä joukko vanhaa ja nuorta kaartia huolehtii Saiturin joulun hyväntuulisen ja myötatuntoisen sanoman levittämisestä. Kuva: HELI ANTTIROIKO/KOKKOLAN KAUPUNGINTEATTERI

Saiturin joulu on paitsi joulun syvimmän sanoman, keskinäisen välittämisen juhlaa, myös kirjailija Charles Dickensin nykypäivääkin koskettava yhteiskunnallinen manifesti 1800-luvun Englannista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

★★★★

Saiturin joulu. Charles Dickensin klassikosta dramatisoinut ja ohjannut Marika Vapaavuori. Rooleissa Tuomo Kemppainen, Niko Karjalainen, Juuso Nykänen, Akseli Kouki, Maiju-Riina Huttunen, Jose Viitala, Outi Kärpänen, Valtti Pellinen/Heimo Hämäläinen, Martta Kemppainen/Oona Rimpioja, Ida Ersta/Ki

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä