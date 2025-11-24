Paikallisuutiset
Kokkolan matkailuoppaat saa uuden puheenjohtajan, Kristiina Teerikangas väistyy
Kokkolan matkailuoppaat osaavat kertoa kaupunkitarinan poikineen, elävöittää historiaa ja järjestää paikallishistorian pulahduksia. Yli neljäsataa vuotta vanhasta kaupungista riittää tarina poikineen jälkipolville kerrottavaksi.
Kokkolan matkailuoppaita on viimeisen 22 vuoden ajan luotsannut Kristiina Teerikangas puheenjohtajana.
– Minua edeltänyt puheenjohtaja oli Roope Blomqvist ja hänen jättämiin suuriin saappaisiin hyppäsin silloin aikanaan, kun vuonna 2003 tulin puheenjohtajaksi valituksi. Kaikeksi onneksi sain hyvää oh