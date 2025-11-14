Paikallisuutiset

Kokkolan Purjeella soi tekoälyn tekemä hengellinen musiikki – kuuntele videolta, koskettaako myös koneen ääni sinua

Reijo Ruotsalainen piti Purjeella ensiesiintymisensä. Hän kirjoittaa sanat itse, mutta antaa antaa tekoälyn säveltää ja laulaa kappaleet.

Reijo Ruotsalainen piti Purjeella ensiesiintymisensä ja soitti tekoälyn tuottamia hengellisiä kappaleita ohikulkijoille. Kuva: Tapio Lehtinen
Kokkolan Purjeella soi iltapäivän hämärtyessä hengellinen musiikki. Reijo Ruotsalainen on pyytänyt ja saanut Kokkolan kaupungilta luvan tulla esittämään tekoälyn tuottamaa hengellistä musiikkia. Tarjolla on myös glögiä.

– Olen tämän kaupungin evankelista, ja haluan kertoa maailman tärkeimmästä sanoma

