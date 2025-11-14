Paikallisuutiset
Kokkolan Purjeella soi tekoälyn tekemä hengellinen musiikki – kuuntele videolta, koskettaako myös koneen ääni sinua
Reijo Ruotsalainen piti Purjeella ensiesiintymisensä. Hän kirjoittaa sanat itse, mutta antaa antaa tekoälyn säveltää ja laulaa kappaleet.
Kokkolan Purjeella soi iltapäivän hämärtyessä hengellinen musiikki. Reijo Ruotsalainen on pyytänyt ja saanut Kokkolan kaupungilta luvan tulla esittämään tekoälyn tuottamaa hengellistä musiikkia. Tarjolla on myös glögiä.
– Olen tämän kaupungin evankelista, ja haluan kertoa maailman tärkeimmästä sanoma