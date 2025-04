Kokkola-lehti

Kokkolan seudun opiston kevätnäyttelyssä on esillä mieletön määrä kädentaitoa ja valtavasti oppimisen iloa

Opistotalon näyttelyssä on esillä muun muassa Nukentekijöiden upeaa kädentaitoa. Kuva: Minna Mustonen

Kokkolan seudun opiston lukuvuoden päätteeksi järjestetään perinteeksi muodostunut näyttely, johon kootaan paitsi lukuvuoden aikana taito- ja taideaineiden kursseilla valmistuneita töitä, myös kuullaan musiikkiesityksiä ja nähdään Moka on lahja -ryhmän esitys.

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Parasta aikaa Kokkolan seudun opistolla eletään jännittäviä hetkiä. Lukuvuoden mittaan valmistuneita tai valmistuvia tuotoksia viimeistellään ja kuljetetaan näyttelypaikalle. Mukava on esitellä ja päästä tutustumaan kaikkia upeita kädentaitoja, mitä on opittu. Toki osa tekijöistä on vuosikymmeniä ku