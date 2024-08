Paikallisuutiset

Lehtisen veljesten kuumailmapallosauna toimi niin kuin pitikin: ”Olisi voinut mennä huonosti, mutta meni hyvin!”

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Jari Lehtinen (vas), Ilkka Korhonen ja Ari Lehtinen saunapallonsa korissa. Taustalla näkyy saunan lisäksi myös palanen Hartmann Abendsteinin partaa ja poskea. Kuva: Jorma Uusitalo

Se on lintu, se on lentokone! Ei... Se on lentävä sauna!

Kokkolan yllä liihottanut sininen kuumailmapallo kiinnitti monen huomion. Puskaradio täyttyi nopeasti ihmettelijöistä ja päivittelijöistä. Ja ihmekös tuo, jos ihmisiä ihmetyttää. Ettäkö saunomaan piti päästä korkeuksiin asti?

Nyt on toiminta sen