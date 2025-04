Paikallisuutiset

Kokkolassa sijaitseva ulkotaideteos joutui ilkivallan kohteeksi – Teokseen töhrittiin poliittinen kannanotto

Vuonna 1994 valmistunut Pekka Jylhän Tie-teos joutui ilkivallan kohteeksi. Kuva: Jukka Lehojärvi

Laura Läspä Keskipohjanmaa

Kokkolan Torikadulla sijaitseva Pekka Jylhän ympäristötaideteos on joutunut ilkivallan kohteeksi. Yhteen teoksen osaan on ilmestynyt suuri graffiti, jossa kehotetaan jättämään äänestämättä. Tekstin lisäksi betoniseinämään on töhritty sirppi ja vasara.

Teokseen on töhritty lauseet ”Vaalit, ei! Vallank