Kotimaa
Kolmen puolalaismiehen epäillään räjäyttäneen pankkiautomaatteja Suomessa – iskuja myös Pohjanmaalla
Epäillyt räjäyttivät automaatin irti seinästä ja raahasivat sen pois auton perässä vetämällä, poliisi kertoo.
Kolmen puolalaismiehen epäillään räjäyttäneen ja varastaneen pankkiautomaatteja Suomessa.
Oulun poliisi kertoi tiistaina saaneensa valmiiksi esitutkinnan Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa tapahtuneesta pankkiautomaatin räjäytyksestä. Poliisille ilmoitettiin huhtikuisena aamuyönä, että yhteys kauppaliikkeen