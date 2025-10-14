Kotimaa

Kolmen puolalaismiehen epäillään räjäyttäneen pankkiautomaatteja Suomessa – iskuja myös Pohjanmaalla

Epäillyt räjäyttivät automaatin irti seinästä ja raahasivat sen pois auton perässä vetämällä, poliisi kertoo.

Renkaiden puhkomiseen tarkoitettuja koukkuja. Kolmea puolalaismiestä epäillään pankkiautomaatin räjäytyksestä ja varastamisesta. Lisäksi miehiä epäillään vastaavanlaisista teoista Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Kuva: Poliisi
Simu Perälä, STT
Kolmen puolalaismiehen epäillään räjäyttäneen ja varastaneen pankkiautomaatteja Suomessa.

Oulun poliisi kertoi tiistaina saaneensa valmiiksi esitutkinnan Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa tapahtuneesta pankkiautomaatin räjäytyksestä. Poliisille ilmoitettiin huhtikuisena aamuyönä, että yhteys kauppaliikkeen

