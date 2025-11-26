Paikallisuutiset
Korpelan Voiman uusi yhtymävaltuusto kokoontui sopuisissa merkeissä ja valitsi hallituksen Kaustisella
Korpelan Voiman uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hihnala Kalajoelta ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Piia Rautiola Kannuksesta
Energiayhtiö Korpelan Voiman uusi yhtymävaltuusto kokoontui Kaustisen kunnantalolla. Kokous sujui yksimielisissä tunnelmissa ja uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hihnala Kalajoelta ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Hotakainen Halsualta. Valtuuston edellinen puheenjohtaja Jouni Kos