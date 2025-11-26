Paikallisuutiset

Korpelan Voiman uusi yhtymävaltuusto kokoontui sopuisissa merkeissä ja valitsi hallituksen Kaustisella

Korpelan Voiman uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hihnala Kalajoelta ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Piia Rautiola Kannuksesta

Korpelan Voiman valtuuston varapuheenjohtajaksi valiittiin Veli-Matti Hotakainen (vasemmalta), hallituksen jäseneksi Jukka-Pekka Tuikka, varapuheenjohtajaksi Ville Suomala, puheenjohtajaksi Piia Rautiola, jäseneksi Fanni Pöntiö ja valtuuston puheenjohtajaksi Seppo Hihnala. Kuva: Joni Mäki-Petäjä
Energiayhtiö Korpelan Voiman uusi yhtymävaltuusto kokoontui Kaustisen kunnantalolla. Kokous sujui yksimielisissä tunnelmissa ja uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hihnala Kalajoelta ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Hotakainen Halsualta. Valtuuston edellinen puheenjohtaja Jouni Kos

