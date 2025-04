Kotimaa

Kotimainen akkutehdas elää erikoistumalla – Salo sähköistää ne ajoneuvot ja koneet, jotka eivät innosta muita

Ioncorin valtti on akkujen koko tuotantoketjun hallinta ja omat tuotteet, jotka räätälöidään asiakkaan mukaan. Euroopankin liikenteen sähköistyminen on liian riippuvainen Kiinasta, jonne akkukennojen valmistus on keskittynyt.

Tehtaanjohtaja Kimmo Suupohja kierrätti vieraat Ioncorin Salon akkutehtaan tuotantolinjoilla. Vain Mercedes-Benzille valmistuvia akkuja sai kuvata. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Keskipohjanmaa

Kun työntekijät ensimmäisen kerran saapuivat nykyisen Salon akkutehtaan toimitiloihin, lattialla juoksivat rotat.

Salon IoT-kampusalueella sijaitsevat hallit olivat vuosia tyhjillään entisen Nokian matkapuhelintehtaan jäljiltä. Vuonna 2018 tilalle tuli uusi vuokralainen, Valmet Automotive.

