Urheilu

KPV hakee uutta puheenjohtajaa – ”Ajankäytön haasteet ratkaisevin syy”

Juha Savela Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan Pallo-Veikoilla on edessä uuden puheenjohtajan haku. Käytännössä etsintä on ollut päällä jo jonkin aikaa, kun seuran hallituksella on ollut tiedossa, että puheenjohtaja Timo Lahtinen jättää tehtävänsä. Virallisesti Lahtinen ilmoitti ratkaisustaan maanantaina järjestetyssä seuran kevätkokouk