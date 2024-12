Kotimaa

Kristillinen sionismi uppoaa niin Trumpin kannattajiin kuin Suomen nationalisteihin – Timo R. Stewartin tutkimus taustoittaa nykypolitiikkaa

Mitä yhteistä on Yhdysvaltain evankelikaaleilla ja Suomen kristillisillä sionisteilla? Molemmissa on ihmisiä, jotka uskovat Raamatun ennustuksiin ja selkeisiin kansakuntiin. Molemmissa maissa on myös maallistuneempia nationalistisia piirejä, joissa maahanmuuttokriittinen islamvastaisuus ja Israel-ystävyys ovat löytäneet toisensa.

Marjo Oikarinen Keskipohjanmaa

Tapahtuu taas näinä päivinä, että Jeesuksen syntymä saa suuren huomion maailmassa. Sitä muistellaan niin suomalaisissa pirteissä kuin kuohuvassa Lähi-idässä.

Jouluevankeliumin kuvasto vie meidät parintuhannen vuoden taakse Palestiinaan. Siinä on Jeesus-vauva heinäkaukalossa eläinten keskellä ja paime