Kuljetusalan etujärjestö: Teboilin liiketoiminta ei voi jatkua enää pitkään – "Ei tässä tarvitse edes maalata piruja seinille"

SKALin toimitusjohtajan mukaan yhtälö on hankala, kun Teboilin rahaliikenne on jumissa ja polttoaineet käymässä vähiin.

Anssi Kujalan mukaan uusin käänne ei sinällään muuttanut kuljetusalan yritysten tilannetta Suomessa. Kuva: Emmi Korhonen
Eetu Halonen
Suomalaisia kuljetusalan yrityksiä edustavan SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala uskoo, ettei polttoaineyhtiö Teboilin liiketoiminta voi jatkua enää kovin kauaa.

Kujala sanoo STT:lle, että yhtälö on hankala, kun Teboilin rahaliikenne on jumissa ja polttoaineet käymässä vähiin pakotteiden vuoksi.

