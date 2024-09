Kokkola-lehti

Kulunut kasvukausi on ollut poikkeuksellisen lämmin: ”Kokonaissato on kuitenkin vähintään keskimääräinen”

Syksy on ollut lämmin ja poutapäiviä on ollut paljon, joten keskipohjalaissadonkorjuut ovat edenneet hyvin. (arkistokuva) Kuva: Risto Puolimatka

Satojen laaduissa suurta vaihtelua.

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Kasvukausi on ollut poikkeuksellisen lämmin. Syksy on ollut lämmin ja poutapäiviä on ollut paljon, joten keskipohjalaissadonkorjuut ovat edenneet hyvin. Viljoista lähes kaikki on jo puitu ja kolmas säilörehusatokin on suurelta osin korjattu.

Kolmatta säilörehusatoa tullaan myös korjaamaan suuremmalta