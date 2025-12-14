Ulkomaat
Kymmenen ihmistä on kuollut Sydneyn Bondi Beach -rannan ampumisessa
Australiassa Sydneyn suositulla Bondi Beach -rannalla on kuollut kymmenen ihmistä ampumisessa.
Poliisi kertoo epäilevänsä kahta miestä ampumisesta. Yhden kuolleista epäillään poliisin mukaan olevan toinen ampujista. Toinen epäilty ampuja on kriittisessä tilassa.
Yksitoista ihmistä on lisäksi haavoittunut. Haavoittuneista kaksi on poliiseja.
Tehtävä yhä osittain käynnissä
Hälytystehtävä tuli sunnuntaina illalla ennen kello seitsemää paikallista aikaa. Poliisi sai ilmoituksen lukuisista laukauksista kuuluisan rannan läheisyydessä. Alueella olevia kehotettiin suojautumaan.
Kello yhdeksältä paikallista aikaa poliisi kertoi tehtävän olevan osittain yhä käynnissä. Muun muassa useita epäilyttäviä esineitä tutkitaan tapahtumapaikalla ja sen läheisyydessä.
Huhuja on liikkunut useista hyökkäyksistä, mutta poliisin mukaan muualla kaupungissa ei ole raportoitu rannan tapahtumiin liittyvistä tehtävistä.
Poliisi ei ole vahvistanut antisemitististä motiivia
Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan poliisi on tunnistanut ainakin toisen ampujista. Toimittajille puhunut viranomainen kertoi, että poliisi on jo tekemässä kotietsintää epäillyn osoitteessa.
Ampuminen tapahtui rannan leikkipuiston läheisyydessä. Puistoon oli kerääntynyt ihmisiä viettämään juutalaisten hanukkajuhlan ensimmäistä päivää.
Poliisi ei ole vahvistanut mahdollista antisemitististä motiivia.
Muun muassa Israelin presidentti Isaac Herzog ja australialainen muslimiorganisaatio ovat kiirehtineet tuomitsemaan tapahtuneen.
Australian pääministeri Anthony Albanese on kutsunut uutista ampumisesta järkyttäväksi.