Urheilu

Lajien parhaat urheilijat on valittu, Kokkolaankin useampi titteli – Katso tästä, ketkä palkittiin

Jarno Herranen Keskipohjanmaa

Kokkolan Suunnistajien Ruska Saarela valittiin vuoden parhaaksi pyöräsuunnistajaksi.

Urheilutoimittajain liiton Vuoden urheilija -valiokunta on nimennyt lajien parhaat urheilijat menneen vuoden saavutusten ja kilpailumenestyksen pohjalta.

Valinnalla on pitkät perinteet, sillä käytäntö on alkanut jo vuonna 1946. Alkuun mukana oli vain muutama laji, mutta sittemmin lajivalikoima on jat