Talous
Lapselle säästäminen on yhä yleisempää ‒ Keskimääräinen sijoitus on 40 euroa kuukaudessa
Reilu viidesosa suomalaisista lapsista omistaa pörssiosakkeita tai rahastoja. Lapsille säästäminen on yleistynyt viime vuosina.
Mikäli laittaa juuri syntyneelle lapselleen rahastoon kertasijoituksena sata euroa ja säästää tämän lisäksi kuukausittain 40 euroa, niin 18-vuotiaana lapsella on odotusarvoisesti yli 15 000 euroa säästössä.
Esa Haahti ja Minna Kovero säästävät lapselleen turvatakseen hänen tulevaisuuttaan. Päätös sää