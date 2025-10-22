Talous

Vanhemmat säästävät sekä sijoittavat lapsilleen keskimäärin 40 euroa kuukaudessa. Kuva: Timo Varila

Lapselle säästäminen on yhä yleisempää ‒ Keskimääräinen sijoitus on 40 euroa kuukaudessa

Reilu viidesosa suomalaisista lapsista omistaa pörssiosakkeita tai rahastoja. Lapsille säästäminen on yleistynyt viime vuosina.

Keskipohjanmaa

Mikäli laittaa juuri syntyneelle lapselleen rahastoon kertasijoituksena sata euroa ja säästää tämän lisäksi kuukausittain 40 euroa, niin 18-vuotiaana lapsella on odotusarvoisesti yli 15 000 euroa säästössä.

Esa Haahti ja Minna Kovero säästävät lapselleen turvatakseen hänen tulevaisuuttaan. Päätös sää

