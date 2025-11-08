Kotimaa
Lehtoset lomailevat vuoden uudella matkailuautolla kuin omallaan – rahaa kuluu 8 400 euroa
Lehtosen-Björklundin perhe hankki yksityisleasingilla matkailuauton käyttöönsä vuodeksi. Kokemus kesäreissusta Keski- ja Etelä-Eurooppaan oli niin hyvä, että syyslomalla he suuntasivat autolla Norjaan.
Lehtosen perhe hankki yksityisleasingilla vuodeksi noin 100 000 euron arvoisen matkailuauton ja suuntasi viime kesänä Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Syyslomalla turkulaiset Lehtoset vuokrasivat auton uudelleen ja kävivät sillä Norjassa.
– Ajoimme Kapellskäristä Jotunheimenin kansallispuiston seutuville.