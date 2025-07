Paikallisuutiset

Lidlin lihapyöryköissä saattaa olla luun paloja – Ostetuista tuotteista saa hyvityksen

Yhteen erään Lidlin lihapyöryköitä on saattanut joutua luun paloja. Erä vedetään pois myynnistä. Kuva: NINA.KARLSSON

Mia Tadic Keskipohjanmaa

Lidl vetää myynnistä erän Kartanon lihapyöryköitä, koska niissä saattaa olla luun paloja.

Takaisinveto koskee vain erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 19.7.2025. Tuote on nimeltään Kartanon lihapyörykkä ja sen pakkauskoko on 360 grammaa.

