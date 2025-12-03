Urheilu

Linnan juhliin Ruotsista suuntaava Hiidensalo napsi maailmancup-pisteitä – "Hiihto oli vähän pehmeää"

Norjan ampumahiihtäjien ylivoima jatkui Östersundissa Bön veljesten lopettamisesta huolimatta.

Olli Hiidensalo oli paras suomalainen miesten normaalimatkan kisassa. Seuraavaksi Hiidensalo suuntaa Linnan juhliin. Kuva: Vesa Moilanen
STT
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen ampumahiihtäjät vaelsivat keskiviikkona Ruotsissa varjoissa, kun ampumahiihdon maailmancupissa päästiin henkilökohtaisiin kilpailuihin.

Olli Hiidensalo sijoittui Östersundissa 20 kilometrin normaalimatkalla ainoana suomalaisena maailmancupin pisteille. Hän oli 24:s hävittyään norjalaisvoittaja

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä