Lomittajia tarvittaisiin enemmän

Ostopalvelusopimukset tehdään 22 yrittäjän kanssa, uusia ei löytynyt

Liisa Ängeslevä Keskipohjanmaa

Lomituspalveluja tarvitaan niin maataloudessa kuin turkistuotannossa. Arkistokuva. Kuva: Liisa Ängeslevä

Toholammin lomituspalveluilla on maatalouslomittajia palvelusuhteessa, mutta se käyttää myös ostopalvelua täydentämään lomituspalvelua. Vakituisessa työsuhteessa olevia lomittajia on alle 300, kun heitä oli 310 vielä vuonna 2023. Toholampi on ollut lomituspalveluiden isäntäkunta vuoden 2023 alusta.

