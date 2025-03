Mielipiteet

Lukijalta: Ei luovuta, vaan tehdään yhteistyötä oman hyvinvointialueen eteen

Saara Lång Keskipohjanmaa

Kuva: Elina Saarikoski

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Niiden tulee vastata asiakkaan tarpeeseen ja olla yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta. Tämä on erittäin haasteellista nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, kun talous on al