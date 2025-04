Mielipiteet

Kirjoittaja huomauttaa, että toimiva terveydenhuolto on korvaamattoman tärkeä veto- ja pitovoimatekijä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Lukijalta: Hyvinvointialueen viranhaltijakato ja hallinnon kipuilu

Matti Koivisto Keskipohjanmaa

Vaalit on käyty ja nyt on aika saada hyvinvointialueen luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto toiminaan aiempaa paremmin. Muuten annetaan kuva kyvyttömyydestä huolehtia omasta hyvinvointialueesta, jonka säilyttäminen on koko maakunnan tulevaisuuden tärkein kysymys.

