Mielipiteet

Kuulokojeissa on nykyisin paljon valinnan mahdollisuuksia. Osa on lähes näkymättömiä. Kuva: Anne Mattila

Lukijalta: Tällaisilla keinoilla syntyy kuuntelemiselle esteetön ympäristö

Mikko Finnilä Keskipohjanmaa

Suomessa on noin 800 000 henkilöä, joilla on kuulonalenema. Kuulokojeista hyötyisi noin 300 000 helkilöä. Kuulokojeen on saanut arviolta 100 000 henkilöä ja kuulokojetta säännöllisesti käyttää noin 70 000 henkilöä.

Kuulovammaisille henkilöille esteetön kuunteluympäristö tarkoittaa hyvää akustiikkaa,