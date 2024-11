Mielipiteet

Kuva: Elina Saarikoski

”Mahdoton valvoa” – Viikon väitteessä otetaan kantaa latumaksuihin

Viikon väite -palstalla Keskipohjanmaa pyytää kolmea henkilö ottamaan kantaa ajankohtaiseen asiaan. Tällä viikolla väitteeseen vastaavat Kalle Lassila, Emma Haapasaari ja Anne Polso.

Katariina Anttila Keskipohjanmaa

Kokkolan kaupunki on ottanut Santahaassa käyttöön latumaksun. Se on 5 euroa kuukaudelta tai 25 euroa kaudelta. Latumaksu on vapaaehtoinen, sitä ei peritä alle 18-vuotiailta eikä sitä erikseen valvota. Erisuuruisia latumaksuja peritään monella muullakin paikkakunnalla. Esimerkiksi Ylivieskan Huhmarin