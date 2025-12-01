Ihmiset

Marja-Liisa Tenhunen sai Romanian presidentiltä kutsun kansallispäivän juhlavastaanotolle – ”Koen, että työtäni arvostetaan”

Kokkolalainen Tenhunen on toiminut viisi vuotta romanialaisen yliopiston rehtorina.

Marja-Liisa Tenhunen on töissä romanialaisessa yliopistossa mutta tekee välillä töitä myös Kokkolasta käsin. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

Kokkolalaisella Marja-Liisa Tenhusella on edessään varsinainen juhlaviikko Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Hän osallistuu maanantaina 1. joulukuuta Romanian kansallispäivän juhlavastaanotolle presidentinlinnassa ja perjantaina 5. joulukuuta Suomen itsenäisyysjuhlaan Suomen Romanian-suurlähetys

