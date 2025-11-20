Paikallisuutiset

Metsästäjät varoittivat liikennettä lähestyvistä hirvistä ja koirasta – sitten porhalsi Mersu jonon ohi

Eero Mäkelä ja muut metsästäjät varoittavat liikennettä lähestyvästä hirvestä ja koirasta. Kuvan auto hiljensi ja väisti tyylikkäästi. Joskus ihmiset eivät malta pysyä matelevan jonon hännillä. Kuva: Timo Varila

Katso Lukijan videolta, kuinka haukussa oleva koira ajaa hirviä, ja miten vähän eläimet liikenteestä välittävät.

Antti Savela Keskipohjanmaa

Ylivieskassa sattui taannoin vaaratilanne, jossa metsästäjät hidastivat liikennettä Ouluntiellä lähestyvän hirven ja koiran vuoksi. Oikeaoppisesti matelevan jonon hännillä ollut autoilija ei kuitenkaan varovaisuudesta piitannut, vaan porhalsi autoletkan ohi.

– Näin ei olisi saanut menetellä. Kuski va