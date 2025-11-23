Paikallisuutiset

Mikä on rakkain joulukoristeesi, jota ilman joulu ei tule? – Vastaa kyselyyn ja kerro tarina esineen takaa

Minkälaisia aarteita sinun joulukoristelaatikkosi kätköistä löytyy? Kuva: Jussi Leinonen

Isovanhemmilta perityt vanhat joulukuusen koristeet, joista osa on rikki. Oman lapsen tekemä kartonkinen enkeli tai vessapaperirullasta askarreltu tonttu, jolla on eriparisilmät. Erikoinen kirpputorilta bongattu lumisadepallo, joka jostain syystä kolahti.

Joulukoristelaatikot voivat kätkeä sisälleen mitä erilaisempia koristeita, joilla voi olla hyvinkin paljon tunnearvoa. Minkälaisia aarteita sinun kätköistäsi löytyy? Mikä on sinun rakkain joulukoristeesi, jota ilman joulu ei tule?

Kerro se sekä siihen liittyvä tarina alla olevassa kyselyssä. Keskipohjanmaa kokoaa tarinat yhteen.