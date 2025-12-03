Paikallisuutiset
MTV3:n uutuus Petos – Daniel Virtanen ensimmäisessä isossa pääroolissaan
Pikkurikollisen luokkanoususta kertova jännityssarja Petos on näytön paikka viime vuonna teatteritaiteen maisteriksi valmistuneelle, kokkolalaisille tutulle Daniel Virtaselle.
★★★
Petos. Ohjaus Mikko Kuparinen. Pääkäsikirjoittaja Mikko Pöllä. Kuvaus Tuomas Järvelä. Pääosissa Daniel Virtanen, Marketta Tikkanen, Elias Gould, Mikael Rejström. 8 jaksoa. Ensi-ilta su 30.11. MTV3, MTV Ava, MTV Sub, MTV Katsomo, MTV Katsomo+.
Uutta MTV3:n kahdeksanosaista Petos-sarjaa kuvaa parhai