Munkkivuori 2: All the Best Girls – Suosikkisarjan toinen tuleminen

Kadonneen Lolan enoa näyttelee Tomi Alatalo viimeisessä roolissaan. Ovella tyttöä etsivä ystävä Nina (Tinka Andersson). Kuva: LAURA MAINIEMI/ELISA VIIHDE

Tunnelma on Jani Volasen ja Pirjo Longan sarjan toisellakin kaudella onnistuttu säilyttämään. Hienoja nuoria näyttelijöitä nähdään taas lasten rooleissa. Karsittu budjetti näkyy töksähtelynä ja asioiden alleviivaamisena.

★★★

Munkkivuori 2: All the Best Girls. Ohjaus Saara Saarela. Alkuperäiskäsikirjoitus Jani Volanen ja Pirjo Lonka. Kuvaus Hans Barck. Pääosissa Tinka Andersson, Rebekka Baer, Krista Kosonen, Hannu-Pekka Björkman, Eero Ritala, Hugo Komaro, Amos Brotherus, Vilho Rönkkönen. Ma 1.12. suoratoistokanava Ruu

