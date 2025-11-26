Paikallisuutiset
Munkkivuori 2: All the Best Girls – Suosikkisarjan toinen tuleminen
Tunnelma on Jani Volasen ja Pirjo Longan sarjan toisellakin kaudella onnistuttu säilyttämään. Hienoja nuoria näyttelijöitä nähdään taas lasten rooleissa. Karsittu budjetti näkyy töksähtelynä ja asioiden alleviivaamisena.
★★★
Munkkivuori 2: All the Best Girls. Ohjaus Saara Saarela. Alkuperäiskäsikirjoitus Jani Volanen ja Pirjo Lonka. Kuvaus Hans Barck. Pääosissa Tinka Andersson, Rebekka Baer, Krista Kosonen, Hannu-Pekka Björkman, Eero Ritala, Hugo Komaro, Amos Brotherus, Vilho Rönkkönen. Ma 1.12. suoratoistokanava Ruu