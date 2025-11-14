Kotimaa
HS: Lasse Norres on kuollut
Musiikki- ja viihdealan pitkän linjan vaikuttaja Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti sai tiedon kuolemasta Norreksen perheeltä.
Norres toimi muun muassa menestysyhtye Dingon managerina 1980-luvulla. Hän aloitti uransa kirjoittamalla nuortenlehtiin, työskenteli pitkään viestintä- ja pr-tehtävissä, levy-yhtiöpomona sekä yrittäjänä omassa viestintä- ja manageritoimistossaan.
Norres kertoi lokakuussa syöpädiagnoosistaan Helsingin Sanomissa.
Vantaalla asunut Norres oli syntynyt vuonna 1952 Helsingissä.