Paikallisuutiset

Myös Soiten asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä ‒ Miten yhteystiedot ovat päätyneet huijareiden käsiin?

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sekä Soiten että Pohteen alueen asukkaille on tullut huijausviestejä, joissa kerrotaan suun terveydenhuoltoon olevasta ajanvarauksesta.

Viestissä sanotaan, että välttyäkseen sakkomaksulta asiakkaan pitäisi perua aika viestin huijauslinkin kautta. Tätä linkkiä ei saa avata, sillä Soiten eikä Pohteen hammashuolto ei ole lähettänyt kyseisiä viestejä.

Soite varoittaa suun terveydenhuollon asiakkaitaan huijausviesteistä. Niissä olevaa linkkiä ei pidä missään nimessä klikata. Kuva: Jukka Lehojärvi

Ongelma on valtakunnallinen, eli viestejä on lähetetty muuallakin Suomessa, kertoo Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tietoturvavastaava Hannu Pikkarainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soiten tietoturva käsittelee asiaa parhaillaan ja pyrkii selvittämään muun muassa huijauksen laajuutta. Pikkaraisen mukaan vielä ei ole tietoa siitä, miten ihmisten yhteystiedot ovat päätyneet huijareiden käsiin.

Pikkarainen kertoo, että tässä vaiheessa Soiten tiedossa on vain muutamia tapauksia, joissa asiakkaalle on tullut tällainen huijausviesti.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kertoi tiistaina, että myös sen alueella on ollut liikkeellä samanlaisia huijausviestejä.