Paikallisuutiset
”Ilomielin maksan veron”, sanoo Stina Mattila – Näin alueen kaupunginjohtajien palkat vertautuvat
Ansiotulojen kärkikolmikossa näkyvät viime vuodeltakin tutut nimet. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila kommentoi palkkaansa, kaupunginjohtajien työmäärää sekä omaa rahankäyttöään.
Alueen kunnan- ja kaupunginjohtajien ansiotulojen kolmen kärki on pysynyt samana kuin viime vuonnakin. Pientä mylläystä on silti tapahtunut, kun toiseksi ja kolmanneksi eniten tienanneet vaihtoivat paikkaa.
Kunnan- ja kaupunginjohtajista eniten ansiotuloja tienasi Pietarsaaren kaupunginjohtaja Anne E