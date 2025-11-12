Paikallisuutiset

”Ilomielin maksan veron”, sanoo Stina Mattila – Näin alueen kaupunginjohtajien palkat vertautuvat

Ansiotulojen kärkikolmikossa näkyvät viime vuodeltakin tutut nimet. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila kommentoi palkkaansa, kaupunginjohtajien työmäärää sekä omaa rahankäyttöään.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila kertoo olevansa tyytyväinen palkkaansa. Kuva: Jukka Lehojärvi
Alueen kunnan- ja kaupunginjohtajien ansiotulojen kolmen kärki on pysynyt samana kuin viime vuonnakin. Pientä mylläystä on silti tapahtunut, kun toiseksi ja kolmanneksi eniten tienanneet vaihtoivat paikkaa.

Kunnan- ja kaupunginjohtajista eniten ansiotuloja tienasi Pietarsaaren kaupunginjohtaja Anne E

