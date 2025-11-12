Kotimaa
Näin some-ammattilaiset tienasivat: Sointu Borgille yli 300 000 euron tulot, Kirsikka Simberg tienasi 225 000
Someammattilaisista myös Niko Saarinen kipusi yli 200 000 euron ansioille.
Viime vuoden verotietojen mukaan monet sosiaalisen median ja podcastien ammattilaiset tienasivat jälleen jopa satojatuhansia euroja.
Muun muassa Sana on vapaa -podcastista tunnetun Sointu Borgin verotettavat kokonaistulot olivat noin 333 000 euroa. Borgin tulot nousivat vuodesta 2023 yli sadalla tuhannella.
Tuplakääk- ja Hei Baby -podcasteja emännöivä Kirsikka Simberg puolestaan tienasi noin 225 000 euroa ja Nikotellen-juontaja Niko Saarinen noin 210 000 euroa.
Esimerkiksi Viisaat naiset -podcastia juontanut Anni Ihamäki keräsi myös mukavan tilipussin. Hän ansaitsi noin 187 000 euroa. Useilla podcasteillaan menestyvän Roope Salmisen tulot olivat noin 139 000 euroa ja rikosaiheisen Jäljillä-podcastin tekijän Tilda Laaksosen noin 134 000 euroa.
Pitkän linjan some- ja tv-ammattilainen Maria Veitola tienasi noin 129 000 euroa ja niin ikään tosi-tv-ohjelmissakin nähty Pinja Sanaksenaho eli Pinkku Pinsku noin 115 000 euroa.
Podcast-juontajista hyville ansioille kipusivat myös Julianna Jokela noin 82 000 euron ja Nico Lingman noin 80 000 euron tuloillaan. Sita Salmisen tulot olivat noin 69 000 euroa, Vivian Nickin noin 63 000 euroa, Enni Koistisen noin 57 000 euroa ja Hanna Tikanderin noin 52 000 euroa.
Rahasta ja sijoittamisesta eri kanavissa puhunut Jasmin Hamid ansaitsi noin 105 000 euroa. Sunnilleen samoihin tuloihin ylsi myös Veronica Verho. Rahapuheeseen ja perhesisältöihin erikoistunut Julia Thurén keräsi noin 96 000 euron tulot.
Tunnetuista Instagram-kasvoista Sara Sieppi tienasi noin 100 000 euroa, Sara Kukkonen eli Sara Tickle noin 92 000 euroa, Aino Rossi noin 81 000 euroa, Shirly Karvinen noin 75 000 euroa ja Sara Parikka noin 65 000 euroa. Instagramin niin sanotut vaikuttajat tienaavat tyypillisesti erilaisia tuotteita ja palveluja mainostamalla.
Somesta vaate-, siivous- ja asuntoyrittäjiksi
Moni suomalainen sosiaalisen median ammattilainen on viime vuosina laajentanut liiketoimintaansa myös muille aloille. Nykyään vaatebisnestä pyörittävä Alexa Dagmar eli Alexa Mac Donald-Thomé ansaitsi noin 130 000 euroa, siivousvideoillaan mainetta kerännyt "siivouskuningatar" Auri Kananen noin 67 000 euroa ja asuntobisnekseen keskittyvä Natalia Salmela noin 61 000 euroa.
Youtuben sisällöntuottajana uransa aloittanut Roni Bäck tienasi noin 77 000 euroa ja fitness-urheilijanakin tunnettu Pernilla Böckerman noin 70 000 euroa.
Viki ja Köpi -kaksikosta hieman paremmin ansaitsi Ville Eerikkilä, noin 67 000 euroa. Juuso Kallion tulot olivat noin 49 000 euroa. Eerikkilä ja Kallio tunnetaan esimerkiksi Ylen Naurumaraton -lähetyksistään.
Ralliammattilaisenakin toimivan juontaja Janni Hussin tulot jäivät noin 28 000 euroon.
Suositut sosiaalisen median tekijät pyörittävät tyypillisesti myös omaa yritystoimintaansa. Verotiedot eivät siis välttämättä kerro koko totuutta heidän tulotasostaan.
Palkkatuloja verotiedot kuvaavat kattavasti, mutta pääomatuloja vain osin. Lisäksi Verohallinnon tiedoissa eivät näy ulkomailla verotettavat tulot.