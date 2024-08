Paikallisuutiset

Nordic Live Production on velkaa myös paikalliselle urheiluseuralle – Kokkolan Viinijuhlilla talkoilleet urheilijat kertovat maksuongelmista

Talousvaikeuksista kärsineen tapahtumajärjestäjän velkojien joukossa on kokkolalainen urheiluseura.

Olivia Havinen Keskipohjanmaa

Kuva Kokkolan Viinijuhlilta 28. heinäkuuta 2023. Kuva: Anni Ågren

Nordic Live Productions on hakeutunut yrityssaneeraukseen, uutisoitiin joulukuussa. Yhtiön talousongelmista on kerrottu paljon. Uutta on, että niistä ovat kärsineet myös paikalliset urheiluseurat.

Yrityssaneeraus tarkoittaa, että velkojilla on perintäkielto. Suurten velkojien kuten Sanoma Media Finla