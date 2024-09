Kulttuuri

Ohjaajalle lähtöpassit Kokkolassa ‒ Isfåglarna-oopperan toteutus menee uusiksi: ”Ratkaisu on ollut hyvin vaikea”

Anni Saari Keskipohjanmaa

Ville Saukkonen oli Kokkolassa Isfåglarna-oopperan harjoituksissa keväällä 2023. Kuva: Esa Anttiroiko

Keski-Pohjanmaan Kamarioopperayhdistys on vapauttanut oopperaohjaaja Ville Saukkosen työvelvoitteesta. Saukkonen on ohjannut Olli Kortekankaan säveltämää Isfåglarna-oopperaa, mutta lokakuussa kantaesityksensä saavan teoksen ohjaajaksi on vaihdettu Mikko Korsulainen.

Kamarioopperayhdistyksen taiteelli