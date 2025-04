Paikallisuutiset

Onko tuleva Urheilupuisto jäänyt mysteeriksi? – Tutustuimme alueeseen, tätä kaikkea on luvassa

Urheilutalon maapohjahallista oli perjantaina 25. huhtikuuta jäljellä vain kasa puunsäleitä ja kivimurskaa. Jalkapallokenttä rakennetaan kuvan vasempaan ylälaitaan, monitoimiareenan eteen. Kuva: Timo Varila

Laura Läspä Keskipohjanmaa

Monikaan kokkolalainen on tuskin voinut välttyä huomaamasta Urheilutalon viereen nousevaa suurta rakennuskompleksia. Suntinrantaa on myllätty jo toista vuotta, ja Urheilupuiston ja hybridi- eli monitoimiareenan käänteistä on uutisoitu tiuhaan myös Keskipohjanmaassa.

Mutta jos unohdetaan budjetit, nel