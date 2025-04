Paikallisuutiset

Oulaskankaan päivystystä hoitamaan tallinnalainen ja helsinkiläinen yritys — ”Täytti vaatimukset, hinta edullisin”

Oulaskankaan yhteispäivystys muuttui huhtikuun alussa perusterveydenhuollon päivystykseksi. Käytännössä palvelu pysyi suurin piirtein ennallaan. Kuva: Anne Mattila

Antti Savela Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon päivystyksen on voittanut kilpailutuksessa Medimatkat Oy. Yrityksellä on postiosoite sekä Helsingissä että Tallinnassa, mutta yrityksen kotipaikka on Helsingissä.

Suomessa muun muassa eteläsuomalaisia hyvinvointialueita jo palveleva Medimatkat hakee Oulank