Outi Airolan kolumni: KAJ on enemmän kuin pelkkä euroviisuvoitto, ja se on yhtyeen menestyksessä parasta

Sekavaan maailmaan ilmestyi kolmikko Vöyriltä ja nappasi tiukkaan syleilyynsä heti paitsi pohjalaiset myös koko Suomen kansan.

Outi Airola Keskipohjanmaa

Yllättävän vähän on kuulunut napinaa. Umpinegatiiviset vääräsuut ovat joutuneet luikkimaan koloihinsa, kun trio on pitänyt hallussaan ilmatilaa. Ehkä asiaa on edistänyt se, että KAJ laulaa saunomisesta.

Kävin syksyllä Pietarsaaressa KAJ:n keikalla. Silloin he olivat mukana vasta esikarsinnoissa. Hämm