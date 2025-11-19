Ihmiset

Pentti Kronqvistin kodissa oppii kumartamaan, muuten lyö päänsä 163-senttisiin oviaukkoihin – Museoneuvoksen koti henkii historiaa

Pentti Kronqvistin kodissa varoitusnauha pelastaa hänet itsensä ja muut pitkät ihmiset otsakolhuilta. Kuva: Timo Varila

87-vuotiaan naparetkeilijän, museoneuvoksen ja Nanoq-museon perustajan koti Pietarsaaressa hengittää muistoja. Vanhassa talossa oviaukotkin kumartavat menneisyyttä.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Oviaukot ovat 87-vuotiaan Pentti Kronqvistin talossa niin matalia, että asukkaan on niistä kulkiessa kumarrettava kuin kuninkaalle.

Pitkänä miehenä Kronqvist on itse lyönyt päänsä niin monesti, että päätti kiinnittää yläkarmeihin huomiota herättäviä nauhoja, lähinnä muistutukseksi itselleen ja varoit

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä