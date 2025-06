Mielipiteet

Pääkirjoitus: Ajolupa ei tee valmiiksi kuljettajaksi

Nuorten kuolonkolarit tapahtuvat usein yöllä. Liikenneturva kannattaa ajokorttilain kiristämistä Kuva: Jussi Nukari

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Pohjanmaan poliisi on huolissaan. Ja syystä. Alueella on sattunut lyhyessä ajassa useita vakavia onnettomuuksia, joissa nuori on menettänyt henkensä tai loukkaantunut vakavasti. Kun liikenneonnettomuuksiin joutuneiden joukossa korostuvat yhä uudelleen nuoret, etenkin miehet, ongelmaa ei voi pitää vä